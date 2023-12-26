الأهلي يتراجع ويقيد لاعب أوزبكي كبير في القائمة

استقر مسئولو النادي الأهلي على قيد المقدوني إزجان أليوسكي في قائمة الراقي خلال الفترة المقبلة.

وخرج اللاعب من حسابات الأهلي مطلع الموسم ولم يتم قيده بالقائمة.

ومن ناحية أخرى، تلقى الأهلي عرضًا من إحدى الشركات، للمشاركة في بطولة ودية في مدينة دبي الإماراتية، خلال فترة التوقف يناير المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن الأهلي سيحصل على مبلغ مالي نظير مشاركته في البطولة التي سيشارك فيها أيضًا أوهان الصيني، والرجاء المغربي، والزمالك المصري.

وأضافت الصحيفة أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، سيمنح اللاعبين إجازة لمدة 15 يومًا بعد المباراة المقبلة أمام الخليج، على أن يعاود الفريق بعدها تدريباته والفحوصات في جدة لمدة أسبوع.