دله الصحية توزع أرباحًا بقيمة 2 مليار ريال في 2023

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2023م بإجمالي 48,840,583 ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 97,681,166 سهم.

وأشارت دله للخدمات الصحية، في بيان على "تداول السعودية" إلى أن تاريخ أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في 16 يناير 2024 للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وقالت في بيانها، إن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي قامت بتوزيعها خلال 2023م مقدارها 2 ريال سعودي، ممثلة بنسبة 20% من القيمة الإسمية للسهم.