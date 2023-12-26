“تعليم مكة” تعلق الدراسة الحضورية المسائية والليلية اليوم

أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، عن تعليق الدراسة في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم ومحافظة الكامل ومحافظة بحرة.

وقررت إدارة تعليم مكة في بيان لها اليوم الثلاثاء، تحويل الدراسة عبر منصة "مدرستي"، في جميع المدارس المسائية والليلية، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع.

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وكتبت تعليم مكة عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الثلاثاء 13-06-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم، وبحرة، والكامل".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.