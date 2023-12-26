بدء التسجيل العيني للعقار بحي العاقول في المدينة المنورة

بدأت اليوم الثلاثاء، أعمال التسجيل العقاري عبر منصة السجل العقاري، وذلك للنطاق المحدد في حي العاقول في المدينة المنورة، على أن يستمر التسجيل حتى 28 مارس 2024م.

بدورها، دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق حي العاقول بالمدينة المنورة إلى تسجيل بيانات عقاراتهم في المنصة عبر الرابط: eservices.rer.sa واستيفاء متطلبات التسجيل التي تشمل الهوية الوطنية لمالك العقار، وصك تملّك إلكتروني محدّث.

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ويمثل إطلاق التسجيل العيني للعقار في المدينة المنورة نقلة نوعية للقطاع العقاري بزيادة موثوقية صكوك الملكية العقاري، وتعزيز الشفافية بدقة بياناتها، ودعم جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع.

ويُعدّ حي العاقول بالمدينة المنورة، واحدًا من 48 حيًا شملتها المرحلة الثالثة من مراحل السجل العقاري التي تستهدف 368565 قطعة عقارية، في الرياض، والدمام، والمدينة المنورة.