بديل جراحة القلب.. “التخصصي” يجري 5 عمليات ناجحة بتقنية حديثة لتبديل الصمام الرئوي

نفذ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، 5 عمليات ناجحة تم خلالهم استبدال الصمام الرئوي عبر القسطرة، باستعمال تقنية حديثة (Transcatheter Harmony Pulmonary Valve)، بديل عن جراحة القلب المفتوح، يسهم في تقليص فترة التعافي والبقاء في المستشفى، وتعزيز تجربة المريض.

ويُعد هذا الإجراء الطبي رائدًا على مستوى الشرق الأوسط، ويستفيد منه المصابون بأمراض صمامات القلب، ومن لديهم عيوب وظيفية في القلب ولم يكن من الممكن علاجهم عن طريق القسطرة باستخدام التقنيات السابقة، مما يستلزم خضوعهم لجراحة القلب المفتوح، التي تتطلب 3 أشهر حتى يستعيد المريض قوّته ويعود إلى نشاطاته المعتادة.

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وخضع المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا إلى 34 عامًا للإجراء الطبي الحديث، وخلال 48 ساعة تمكنوا من مغادرة المستشفى بعد تماثلهم للشفاء، على عكس جراحة القلب المفتوح التي يقضي المريض بعدها فترة لا تقل عن أسبوع في المستشفى.

ويأتي الإنجاز في إطار مساعي "التخصصي" الدائمة لتقديم أحدث العلاجات للمرضى في السعودية، وتحقيق الريادة عالمياً في مجال الرعاية الصحية المتخصصة، لتعزيز النتائج وتجربة المريض وكفاءة التشغيل، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي التابع لرؤية السعودية 2030.

ويُعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، من بين الأبرز عالمياً في تقديم الرعاية الصحية التخصصية ورائداً في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما يسعى لتطوير التقنيات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبار المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.