القوات الأمريكية تقصف مواقع ردًا على استهداف قواتها في العراق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمريكية وجهت ضربات لـ 3 منشآت تستخدمها "كتائب حزب الله" والجماعات التابعة لها في العراق.

وقصف الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء، مقرات أمنية تابعة للحشد الشعبي العراقي، في محافظة بابل (على مسافة 100 كيلومتر جنوب بغداد).

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ونفذ الجيش الأمريكي ضربات بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن، أسفر على عن مقتل "عدد من مقاتلي كتائب حزب الله" وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها الجماعة في العراق.

وجاء القصف الأمريكي، ردًا على تعرض قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة أمس الاثنين، وأسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.