انضمام 8 أحياء في الرياض إلى المرحلة الثالثة من السجل العقاري

انضمت 8 أحياء جديدة جنوب مدينة الرياض، إلى المرحلة الثالثة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، للاستفادة من السجل العقاري.

بدورها، دعت الهيئة العامة للعقار، ملاك العقارات في أحياء: "الحزم، الزهرة، السويدي الغربي، العريجاء الأوسط، العريجاء الغربي، العوالي، ظهرة البديعة، لبن" إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل ابتداءً من يوم غد الأربعاء ويستمر حتى نهاية 28 مارس 2024م.

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بذلك تكون المرحلة الثالثة من رحلة أعمال السجل العقاري شملت 8 مناطق عقارية, تضم كل منطقة عقارية مستفيدة عدداً من الأحياء ليبلغ إجمالي عدد الأحياء المستفيدة في المدن الثلاث (56 حيًا) بواقع (54 حيًا) في مدينة الرياض، وحي واحد في الدمام والمدنية المنورة .

وأكدت الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه الأحياء مُتاح عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://eservices.rer.sa أو من خلال مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك إلكتروني مُحدَّث صادر عن وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية، وهوية سارية، ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً.

وأشارت إلى إمكانية التواصل مع شركة "السجل العقاري" من خلال الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات، أو لتسهيل عملية التسجيل يمكن للمستفيدين الراغبين في زيارة مركز خدمة العملاء في مدينة الرياض حجز موعد عن طريق الموقع الرسمي للسجل العقاري https://bookmyappointment.rer.sa/ar/AppointmentIndex.