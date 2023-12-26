“النقل” تطلق منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها

أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها الكترونيًا.

وتهدف المنصة التي أطلقتها وزارة النقل، إلى رفع مستوى المشاركة والتفاعل، وتوفير تجربة متكاملة في التعامل مع الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين الاستجابة للبلاغات ورفع رضا المستفيدين.

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وفي هذه المناسبة، أشار مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، اليوم الثلاثاء، إلى إن المنصة الجديدة تأتي ضمن جهود أتمتة الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار 24 ساعة.

وأكد الحسبن، أن هذه الخدمة تأتي لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات وتحقيق التمكين الرقمي للوزارة.

وتابع أن المنصة تمكن المواطنين والمقيمين والمقاولين من تقديم البلاغات والتصعيد لبلاغات سابقة، وتكون موجهة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق الأنظمة والتعليمات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكد في نهاية تصريحه على إتاحة الخدمات التي ترتكز بشكل رئيسي على خدمة المراجع وضمان جودة الخدمات المقدمة، لتكون البوابة التي يستطيع من خلالها المراجع تقديم البلاغات ومتابعة سير عملها في جميع أنحاء المملكة.