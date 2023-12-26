هدايا ثمينة لنجوم الدوري السعودي فى الكريسماس

كشفت تقارير صحفية عن طريقة احتفال مسؤولي الدوري السعودي بأبرز النجوم داخل الفريق.

ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية تقرير لها عن نوعية الهدايا التي يقدمها الدوري السعودي للمحترفين لنجومه العالميين مؤكدة أن المسؤولين في الدوري السعودي قدموا لنجوم البطولة العالميين هدايا فاخرة للغاية تضمنت سيارات "فيراري" و"بوجاتي" ولامبورجيني".

وأضافت أن مصدر يتعامل مع رجال الأعمال والكبار في السعودية أكد حصوله على ميزانية قدرها 3.1 مليون جنيه إسترليني لتقديم الهدايا لنجوم الدوري السعودي في عيد الميلاد.

وتابع المصدر رفض ذكر اسمه في تصريحات للصن : "لدينا نجوم عالميون على أعلى مستوى، وهم يستحقون أشياء نادرة، ونريد أن نظهر لهم أنه يتم التعامل معهم على أنهم أشخاص فريدون، لأنهم كذلك حقاً، عيد الميلاد سيكون مناسبة جيدة للغاية للاعبين والموظفين من أجل إظهار الود والامتنان لهم".

وأكمل قائلا: "بالنسبة لبعض عروض العطلات للإقامة في باريس على سبيل المثال، فإن إحداها عبارة عن إجازة لمدة أسبوع في أحد الأجنحة الرئاسية في فندق باريس فورسيزونز جورج الخامس، تتكلف نحو 15 ألف جنيه إسترليني في الليلة".

وواصل : "الحزمة الأخرى هي خمس ليال في فندق لوبريستول، الموجود أيضًا في باريس، في أحد الأجنحة، والذي يتكلف نحو 6600 جنيه إسترليني في الليلة".

عن رحلات جزر المالديف، قال : "لقد حصلنا لهم أيضًا على عروض لقضاء عطلات فاخرة في جزر المالديف، في جزيرة كودادو المالديف الخاصة، حيث تبلغ تكلفة كل ليلة حوالي 5500 جنيه إسترليني، وأيضًا حزمة رائعة جدًا من العطلات الفاخرة لمدة أسبوع في لندن في فندق ريتز كارلتون في أجنحة ديلوكس.".

وفيما يخص الساعات فهناك ساعات من شركات شهيرة تقدر قيمة الواحدة منها بـ300 ألف إسترليني، واخري الواحدة بـ 53 ألف إسترليني.

وأشار المصدر إلى أن الهدايا كذلك تضمنت حقائب فاخرة من علامات تجارية عالمية والتي تقدر الحقيبة الواحدة منها بخمسة آلاف وخمسمائة جنيه إسترليني.