دعم مسار السلام

تدعم السعودية كافة الإجراءات الدولية التي تسعى إلى تحقيق السلام في اليمن والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، كما قدمت على مدار السنوات الماضية العديد من المبادرات السياسية، لإنهاء الأزمة التي يعيشها اليمن، بشكل سلمي عبر جلوس كافة الأطراف على مائدة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة.

وخلال مشاركتها في المؤتمرات العربية والخليجية والدولية، تؤكد المملكة بشكل دائم دعمها لكافة جهود الانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعب اليمني للعيش في استقرار وإنهاء العمليات العسكرية.

وفي إعلان جدة الصادر في مايو 2023، جددت المملكة التأكيد على دعم كل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، كما قررت السعودية تقديم دعم إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار، استجابةً لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في سد عجز الموازنة، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن.

ويواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ العديد من المشروعات في اليمن حيث يبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها السعودية لليمن أكثر من 14.1 مليار دولار لتمويل 1164 مشروعًا في العديد من قطاعات الأساسية، التي تشمل التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

كذلك لا يزال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يواصل تقديم المساعدات في المحافظات اليمنية سواء في مجالات الأغذية والإعاشة وسلال الغذاء والأدوية أو في مجالات تقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية في مجالات مكافحة العمى وأمراض العيون وأمراض القلب وغيرها من القطاعات.

إن السعودية كانت ولا تزال أكثر الدول التي تقدم دعمًا للشعب اليمني، وتعمل على كافة المستويات من أجل إحلال السلام في اليمن ودعم الحكومة الشرعية والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.