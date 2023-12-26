ريال مدريد يهدد انتقال مبابي للدوري السعودي

تحدثت بعض التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء عن خطة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن أنشيلوتي يخطط للبقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل، لذلك فقد طلب من الإدارة التعاقد مع 3 صفقات جديدة في الصيف.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن الصفقة الأولى هي التوقيع مع مهاجم جديد، ويظل خياره الأول هو الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وواصلت، أن أنشيلوتي طلب من إدارة ريال مدريد عدم إجراء أي تغيير على خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل.

وقالت أن أنشيلوتي يريد التوقيع مع مدافع شاب في الصيف المقبل، ويدور الاختيار حول جونزالو إيناسيو وليني يورو وعثمان ديوماندي وروبرت رينان.

وأكملت الشبكة أن الصفقة الأخيرة ستكون في مركز الظهير الأيسر، ويظل ألفونسو ديفيز نجم بايرن ميونخ الهدف الرئيسي، وإذا فشل الملكي في التوقيع معه، سيذهب إلى دي ماركو ظهير إنتر ميلان، كخطة بديلة.