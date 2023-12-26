تفوق هجومي وتقارب دفاعي بين الاتحاد والنصر قبل الكلاسيكو

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد أمام النصر المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين.

الاتحاد خاض 17 مباراة في بطولة الدوري وسجل 32 هدفًا حتى الآن، في الوقت الذي لعب النصر 17 مباراة وسجل 46 هدفا.

الاتحاد اهتزت شباكه 21 مرة في الوقت الذي اهتزت شباك النصر 20 مرة.

النصر يخوض اللقاء بمعنويات عالية بشكل كبير وثقة بعد النتائج الإيجابية في الفترة الماضية في الوقت الذي يخوض الاتحاد اللقاء تحت ضغوطات كبيرة في ظل النتائج السلبية في الفترة الماضية والانتقادات للجهاز الفني واللاعبين والمطالبة بتغيير شامل.

الاتحاد فاز في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر في 5 مواجهات، في الوقت الذي فاز النصر في 13 مباراة وتعادل في مواجهة وحيدة وخسر في 3 لقاءات.

تفوق النصر جاء على مستوى النتائج منذ بداية الموسم وليس على صعيد الأهداف فقط حيث يحتل العالمي المركز الثاني في الوقت الذي يأتي النمور في المركز السادس وموقفهم صعب للغاية.