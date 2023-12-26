ساما: متخصصون في مكافحة الاحتيال السيبراني ينهون برنامجًا مكثفًا بجامعة كامبريدج

أنهى عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في الجانب التقني والعاملة في البنك المركزي السعودي "ساما" والقطاع البنكي في المملكة؛ برنامجهم التدريبي بمجال مكافحة الاحتيال السيبراني في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة.​

يأتي ذلك ضمن مبادرة وطنية أطلقها البنك المركزي السعودي "ساما" لتنمية وتطوير مهارات وقدرات منسوبيها المتخصصين في مكافحة الاحتيال السيبراني وممثلين لـ 11 بنكًا محليًا.

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وتستهدف المبادرة، التي امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر، إشراك المتدربين في برنامج تطويري مكثف ومتخصص في مجال مكافحة الاحتيال السيبراني، إضافةً إلى اطلاعهم على التجارب الدولية والأحداث الواقعية لإدارة مكافحة الاحتيال.

كما تهدف المبادرة الوطنية التي أطلقها البنك المركزي، إلى التعرف على طرق الكشف عن الاحتيال لمنع حدوثه، وتطبيق عملي للمتدربين في بنوك ومؤسسات مالية عالمية.

وتضمن البرنامج مرحلتين، تمثلت الأولى بدورات تدريبية لتطوير المهارات وجلسات توعوية عن مكافحة الاحتيال، فيما ركزت المرحلة الثانية على التدريب النظري والتطبيقي المكثف في مجال مكافحة الاحتيال، وشملت على أربعة مرتكزات رئيسة، هي: أساسيات الاحتيال، وسيناريوهات تطبيقية، وتحقيقات سيبرانية، والتطبيق العملي.

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الجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي يضم 40 خبيرًا دوليًا في مكافحة الاحتيال المالي من الأكاديميين في جامعة كامبريدج، وممثلي القطاع العام، ومستشارين خارجيين قدموا للمتدربين شروحًا نظرية وتطبيقية عن أبرز التحديات والتهديدات التي تواجه المنظمات المالية، وكيفية التصدي لها بطرق ممنهجة ومدروسة.

تأتي مبادرة البنك المركزي السعودي بتبني وإطلاق مثل هذه البرامج الرائدة محليًا ودوليًا؛ انطلاقًا من أهدافه الوطنية الرامية إلى مواجهة التهديدات السيبرانية التي تواجه المنظمات والأفراد.

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