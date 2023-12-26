إحباط محاولات تهريب وترويج مخدرات في جازان والحدود الشمالية

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 280 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

إقرأ ايضًا: حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

كما أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطِنين بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

إقرأ ايضًا:

حرس الحدود يحبط تهريب 330 كيلوجرام من القات بجازان