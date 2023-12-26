العثور على جثتين لمواطن سعودي وآخر كويتي في العراق

أعلنت وزارة الخارجية بدولة الكويت، أن السلطات المعنية في جمهورية العراق عثرت اليوم على جثتين تعودان لمواطن سعودي وآخر كويتي، واللذين اختفيا في محافظة الأنبار في العراق مؤخراً.

وأعرب وزير الخارجية بدولة الكويت، في بيان صادر اليوم الثلاثاء،عن خالص تعازيه الحارة لأسر الضحيتين في هذا المصاب.

وأكد وزير الخارجية الكويتي، أن التنسيق جاري حاليًا مع حكومة جمهورية العراق لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيقات الجارية، مشيراً الى أنه أوعز لسفارة دولة الكويت في بغداد لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

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وقال مسؤولان أمنيان أمس الاثنين إن قوات الأمن تبحث عن مواطنين كويتيين اختطفا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية بالعراق أول أمس الأحد.

وأكد ضابط كبير بالشرطة وقوع عملية الاختطاف في منطقة صحراوية بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

فيما أشارت وزارة الخارجية العراقية في بيان إلى اختطاف مواطن كويتي واحد فقط.

وقال المسؤولان إن التحقيقات الأولية أظهرت أن إحدى مركبات الصيادين تعرضت لهجوم من قبل مسلحين وانقطع الاتصال مع الكويتيين الاثنين.

وأضافا أن المنطقة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة بأنها مكان اختباء لجماعات لا تزال نشطة من تنظيم داعش.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الحادث. وكثيرا ما يقوم الصيادون من دول الخليج الغنية برحلات إلى صحراء العراق الجنوبية والغربية بحثا عن الصقور.

وقال أحد أفراد الشرطة في تصريحات لرويترز إن الصيادين الكويتيين كانا في منطقة صحراوية مترامية الأطراف معروفة بخطورتها لأن تنظيم الدولة الإسلامية لا يزال ينشط هناك.

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