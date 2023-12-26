صورة..رسالة جماهير الاتحاد للاعبين قبل مباراة النصر

جهزت جماهير الاتحاد لدخلة خاصة لتحفيز اللاعبين قبل مباراة النصر اليوم في دوري روشن.

وكتبت جماهير الاتحاد على الدخلة :"روح الإتحاد تظهر في الأوقات الصعبة".

ويمر فريق الاتحاد بظروف صعبة في الوقت الحالي ونتائج سلبية

ومن ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأهلي والاتحاد جددا اهتمامهما بضم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وحسب شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن الأهلي والاتحاد مستعدان لتجديد عرض الصيف الماضي لمودريتش براتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا.

لكن الناديين يشترطان أن تتم الصفقة خلال 10 أيام، ما يصعّب الأمر.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن ما يزيد الأمر صعوبة أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيرفض رحيل النجم الكرواتي في الشتاء.