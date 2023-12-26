بسرعة 12,400 ميجابايت/ الثانية.. الكشف عن قرص MSI SPATIUM M570 الجديد

أزاحت شركة MSI، الرائدة عالميًا في مجال أجهزة الحواسيب، الستار عن أحدث إضافاتها إلى عائلة أقراص PCIe 5.0 SSD، حيث قدمت الشركة الجيل الجديد مع قرص SPATIUM M570 PRO FROZR وقرص SPATIUM M482.

يتميز قرص SPATIUM M570 PRO M.2 FROZR بأحدث التكنولوجيا، حيث يأتي مجهزًا بوحدة التحكم في الذاكرة PHISON E26 PCIe 5.0، وتقنية الذاكرة الفلاش 3D NAND المتطورة، بالإضافة إلى مشتت حراري ضخم. يُحقق هذا القرص قفزة هائلة في أدائه، مع معدلات نقل تصل إلى 12,400 ميجابايت/الثانية للقراءة المتسلسلة و 11,800 ميجابايت/الثانية للكتابة المتسلسلة، ملبيًا بذلك احتياجات المحترفين ومبدعي المحتوى وعشاق الألعاب.

تُعد تقنية FROZR SSD من بين الابتكارات الفريدة التي تُقدمها MSI، حيث يتم تصميم المشتت الحراري باستخدام أنابيب نحاسية عالية الجودة، تساهم في نقل الحرارة بشكل مثالي إلى الجزء العلوي والأوسط من المشتت. يعد هذا الحل فعّالًا للحفاظ على أقصى سرعة في نقل البيانات تحت ظروف العمل الشديدة.

ينتقل الحرارة من قرص M570 PRO وتتشتت داخل المشتت الحراري، وبفضل حركة الهواء داخل صندوق الحاسوب، يدخل الهواء نحو المشتت لتخفيض درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 20 درجة مئوية. يتوفر هذا القرص بسعات 1 تيرابايت، 2 تيرابايت، و 4 تيرابايت، وهو متوافق مع بروتوكول NVMe 2.0.

ويأتي قرص SPATIUM M482 PCIe 4.0 NVMe M.2 بسرعات نقل ممتازة، حيث يلبي احتياجات المستخدمين وعشاق الألعاب. يتيح التوافق مع معايير PCIe 4.0 وبروتوكول NVMe 1.4 نقل بيانات بسرعات تصل إلى 7300 ميجابايت/الثانية للقراءة المتسلسلة و 6400 ميجابايت/الثانية للكتابة المتسلسلة. يتوفر هذا القرص بسعات 1 تيرابايت و 2 تيرابايت.

وتقدم MSI حلًا برمجيًا متقدمًا لمراقبة حالة النظام والنسخ الاحتياطي للبيانات مدمجًا في تطبيق MSI Center. ويُمكن للمستخدم أثناء استخدام MSI Center رصد معلومات شاملة حول حالة قرص SSD، بما في ذلك كفاءته، وحجم الاستخدام، ودرجة الحرارة.