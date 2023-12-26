صباح فارسي لـ”الوئام”: المرأة السعودية تؤدّي دورا ثقافيا ومعرفيا مميّزا كأحد ثمار التمكين لها بكل المجالات

الوئام- خاص

وجود المرأة كشريك فاعل بمعارض الكتب يعكس قيمتها ومكانتها

تكرّس المملكة العربية السعودية حالة من الاهتمام الواسع بتمكين المرأة في جميع المجالات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك إيمانا بقدراتها ودورها الفعّال في تحقيق الأهداف والإنجازات، بما يحقّق رؤية المملكة 2030.

ومنذ أيام، حقّقت المملكة، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إنجازا بحصولها على المركز الأول وجائزة تمكين المرأة بالمجال التقني، والمقدّمة من مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش ملتقى الحكومة الرقمية 2023، كأحد حصاد الثمار السعودي في مجال تمكين المرأة، التي تسهم بشكل فعال في تحقيق استراتيجية رؤية 2030 في جميع المجالات؛ بما فيها الثقافة ونشر حُب المعرفة لدى الأجيال الناشئة.

في سياق متّصل، تستعد المنطقة الشرقية لمصافحة عشّاق الأدب والقراءة في أولى مبادرات معارض الكتاب للعام الجديد 2024، لتكون الوجهة المقبلة للمُؤلّفين والكتّاب ودور النشر، ولا شكّ أن للمرأة حظا وافرا فيها كشريك للنجاح والتميّز.

دور المرأة ومناخ الثقافة

عن أهمية معارض الكتاب في غرس حب المعرفة والقراءة لدى الأجيال الناشئة ودور المرأة، تقول الأديبة والكاتبة صباح فارسي: "تعيش المملكة حراكا ثقافيا كبيرا، وفعاليات ومبادرات معرفية تحدُث في كل أرجاء الوطن، ولا شك أن للمرأة دورا بارزا في حركة التثقيف ونشر الوعي وتنمية المناخ الفكري لدى الأجيال الناشئة بالمملكة".

وتضيف صباح فارسي، في حديث خاص لـ"الوئام": "من بين المشاركات الدالة على الدور الكبير الذي تؤدّيه المرأة السعودية في الحركة الثقافية والفكرية، ما شهدناه من إقبال واسع من السيدات والفتيات من القارئات والزائرات والكاتبات والعارضات في معارض الكتب، لا سيما خلال معرض جدة 2023 الذي اختتم فعالياته منذ أيام، ولا شك أن المرأة السعودية تؤدّي دورا معرفيا مميزا في الحراك الثقافي والمعرفي نتيجة الحرية والمساحة الكبيرة التي تتاح لها ضمن خطط تمكينها في كل المجالات".

وتوضّح المتحدّثة ذاتها: "لا شك أن معارض الكتب التي نحضرها أو نتابعها، ونرى مخرجاتها المختلفة، هي غراس لمعارف شتى وحافز للجميع على التزوّد بالقراءة، لا سيما المرأة التي تعيش حالة من التمكين الثقافي والاجتماعي والسياسي على صعيد تقلد المناصب المهمة، امتثالا لأول أمر صدر من الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حين أمر بالقراءة والوصاية خيرا بالنساء وتعظيم مكانة المرأة، ونحن بعون الله على نهجه سنكون أمّة قارئة، قد تخبت تلك الهمّة تارةً، لكننا نعود لنهر القراءة والمعرفة لنتزوّد منها في معارض الكتب".

وتتابع الأديبة والكاتبة: "غادرنا معرض الكتاب بجدة لعام 2023، ونحن ما زال بنا شوق لعنوان كتاب آخر، وبنا لهفة لاقتناء رواية أو معجم جديد، وذلك يحصل في كل مرة نترك فيها معرضا من معارض الكتب، إذ نشعر بأن الوقت مرّ سريعا ونحن نتسوّق ونتجوّل بين دور النشر، عزاؤنا الوحيد أن ذلك المعرض سيعود في احتفالية أخرى في ربوع المملكة".

رؤية المملكة 2030

ذكرت صباح فارس أنّ "الثقافة جزءٌ لا يتجزّأ من استراتيجية رؤية المملكة 2030، وما يحدُث الآن هو بناء للأجيال القادمة من تشجيع على القراءة ونشر المعرفة، ونواة لميلاد جيل قادم من الشباب والنساء، متجذّر بهويته في العمق، ولقد منح لهذا الجيل مفاتيح كثيرة وتركت له حرية اتّخاذ القرار، ولذلك الأجيال القادمة أمامها مهمّة شاقّة، سيذلل صعابها التسلّح بالعلم والمعرفة والاطلاع على الكتب وتجارب الآخرين، والتطلّع للقيام بدورهم ليشكّلوا الوجه الجديد للإنسان السعودي المتحمّس، المثقّف، الواعي الذي فهم استراتيجية رؤية المملكة 2030، وهو حاليا يشكّل حجر أساس لا غنى عنه للوطن".

دور المكتبة المنزلية

عن أهميّة المكتبة المنزلية في تربية أجيال تحبّ القراءة والمعرفة، تقول صباح فارسي: "المكتبة المنزلية قناة مهمة للغاية، وهناك كتّاب وقراء خرجوا من أسر تحتضن القراءة في الطفولة، وهي أهم مرحلة لتكوين القراءة لتصبح عادة، عن طريق التقليد والمحاكاة لمن حوله بإيجاد القدوة القارئة للطفل داخل الأسرة، ومن الجيد إنشاء مكتبة منزلية وتزويدها بقصص وكتب تهتم بالطفل، أيضا اصطحاب الأطفال إلى المكتبات العامة والقراءة معهم ليعتاد الطفل اقتناء كتب تناسبه، وتشجيع الأطفال على الكتابة وإرسال ما يكتب للصحف والمجلات".

الكتابة والقراءة.. البديل الناجح

تؤكّد صباح فارسي، في حديثها، أن "كلا من القراءة والكتابة علاج وبديل ناجح لو كان جادّا وليس للتباهي، والكتاب يعرف صديقه ويحفّزه، أقصد ليس لمجرد تصوير لقطة والتباهي بها، أو التقاط اقتباس والإشادة به، أو زيارة معرض الكتاب لمجرد الفرجة، وكلها سلوكيات إضاعة للوقت وهدر للطاقة، ولا بد مِن التركيز على الأهداف، وتكوين رفقة مما يعرفون قيمة الكتب هو مطلب لكل قارئ نهم ولكل كاتب ناشئ، عليه محاصرة ذاته بمن هم على شاكلته، باختيار بيئة مثقّفة للتعايش معها".

آخر الأعمال

تختتم صباح فارسي حديثها بالحديث عن آخر أعمالها قائلة: "كانت احتفالية توقيع روايتي الثانية (همهمة المحار) في معرض جدة الماضي، وهذه الرواية هي صرختي الثانية في وجه العالم، وستكون هناك حلقة نقاش لها في أول أسبوع من العام المقبل 2024 لتكون بداية جديدة، وحاليا أبحث عن دار نشر لكتابي (قطوف الفاغية)، وهو عن المدينة المنورة وعاداتها القديمة في كل مجالات الحياة".