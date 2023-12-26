الزعاق يوضح كيفية استخدم مواقع الشمس لتحديد القبلة

بيّن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إنه يمكن تحديد اتجاه قِبلة الصلاة من خلال استخدم مواقع الشمس.

وقال الزعاق، لقناة العربية، اليوم الثلاثاء، إن هناك يومان في السنة تكون الشمس هي اتجاه القبلة على مستوى العالم، وهو وقت الظهر يوم 27 مايو ويوم 16 يونيو من كل عام وهي فرصة سانحة لتحديد القِبلة عليها.

وأضاف الدكتور خالد الزعاق، أن خطوات تحديد اتجاه القبلة تتمثل في النظر إلى الشمس وهي تغرب ومكان غروبها هو اتجاه القبلة، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة التي كان يستخدمها الفلكيون سابقاً في تحديد الاتجاه.

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