روبن نيفيز يفوز بجائزة هدف الجولة 18 من دوري روشن

فاز البرتغالي روبن نيفيز، متوسط ميدان نادي الهلال، بجائزة هدف الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي.
وسجل نيفيز هدفًا من ركلة حرة مباشرة في فوز الهلال بسباعية نظيفة أمام أبها.
🌟 روبــن نـيـفـيـز 🇵🇹 🌟
الفائز بـ⚽ هدف الجولة الـ18 👏#دوري_روشن_السعودي #yallaRSLhttps://t.co/cpg120r8Ku pic.twitter.com/yVcta8b1ay
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2023
ونافس نيفيز على الفوز بالجائزة كلًا من المحترف البرازيلي بصفوف النصر أليكس تيليس، والروماني نيكولاي ستانشيو محترف ضمك.
ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي.
ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.