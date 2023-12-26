روبن نيفيز يفوز بجائزة هدف الجولة 18 من دوري روشن

فاز البرتغالي روبن نيفيز، متوسط ميدان نادي الهلال، بجائزة هدف الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي.

وسجل نيفيز هدفًا من ركلة حرة مباشرة في فوز الهلال بسباعية نظيفة أمام أبها.

ونافس نيفيز على الفوز بالجائزة كلًا من المحترف البرازيلي بصفوف النصر أليكس تيليس، والروماني نيكولاي ستانشيو محترف ضمك.

ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.