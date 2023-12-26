الهلال يعلن إصابة مالكوم قبل مواجهة الفيحاء

أعلن نادي الهلال، الثلاثاء، إصابة نجمه البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار الهلال في بيان رسمي، إلى أن الفحوصات التي خضع لها مالكوم؛ أثبتت إصابته في عضلة الساق.

ومنعت تلك الإصابة النجم البرازيلي من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لموجهة الفيحاء.

وانضم مالكوم (26 عامًا) إلى الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي.

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ويحل الهلال ضيفًا على الفيحاء، الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 50 نقطة، فيما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.