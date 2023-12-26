الأهلي يُعلن مشاركته في كأس دبي للتحدي

أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، مشاركته في بطولة كأس دبي للتحدي خلال فترة التوقف الدولي.

ويشارك في البطولة 4 أندية وهي؛ الأهلي والزمالك المصري والرجاء المغربي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتُقام بطولة كأس دبي للتحدي بحسب بيان رسمي صادر عن الأهلي، على استاد آل مكتوم في دبي خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير القادم.

يشارك نادي #الأهلي في بطولة كأس تحدي دبي لكرة القدم 2024 المقرر إقامتها على استاد آل مكتوم في دبي خلال الفترة من 26 - 28 يناير القادم ⚽️@dubaisc@dubai_calendar pic.twitter.com/Zqti8lJrcv — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) December 26, 2023

ويخوض الأهلي معسكرًا تدريبيًا في دبي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.

وتتوقف منافسات الدوري السعودي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2023 بقطر في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير.