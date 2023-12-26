أخبار الرياضة

الأهلي يُعلن مشاركته في كأس دبي للتحدي

26 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
الأهلي
الأهلي

أعلن النادي الأهلي، الثلاثاء، مشاركته في بطولة كأس دبي للتحدي خلال فترة التوقف الدولي.

ويشارك في البطولة 4 أندية وهي؛ الأهلي والزمالك المصري والرجاء المغربي ووهان ثري تاونز الصيني.

وتُقام بطولة كأس دبي للتحدي بحسب بيان رسمي صادر عن الأهلي، على استاد آل مكتوم في دبي خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير القادم.

ويخوض الأهلي معسكرًا تدريبيًا في دبي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.

وتتوقف منافسات الدوري السعودي بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس آسيا 2023 بقطر في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير.