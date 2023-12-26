ينتظره 3.7 مليون مريض.. أول مصنع في المملكة لإنتاج الإنسولين

ضمن مساعي المملكة لتوطين صناعة الأدوية، وخاصة الإنسولين، وخطط التوسع الصناعي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، وضعت شركة "سدير للأدوية" قبل أيام حجر الأساس لبدء بناء أول مصنع من نوعه في السعودية لإنتاج الإنسولين. وهو ما يأتي إعمالًا لبنود الاتفاقية الموقعة في أكتوبر الماضي بين الشركة وشركتي الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو) و"سانوفي".

الهدف من مشروع مصنع الإنسولين

هذه الاتفاقية تهدف إلى إنشاء مصنع متخصص في المملكة العربية السعودية لتصنيع وتعبئة الأنسولين، بما يعزز تخفيف العبء المترتب على استيراد الأدوية، وزيادة إمكانية الوصول إلى إنسولين عالي الجودة لمرضى السكري، بما يساهم في جعل المملكة مركزًا إقليميًا لتصنيع الأدوية البيولوجية، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وكانت شركة الحمادي القابضة -التي تمتلك نسبة 35% من "سدير"- أعلنت أن تكلفة المشروع سيتم تحديدها لاحقًا، فيما تصل مدة العقد إلى 7 سنوات، ومن المقرر أن يظهر الأثر المالي لهذا الاتفاق خلال النصف الأول من العام المالي 2024.

الاتفاقية تشمل نقل الخبرات إلى السعودية

ووفق الاتفاقية، من المقرر أن تنقل شركة "سانوفي" خبرتها التكنولوجية في مجال التقنيات البيولوجية إلى شركة سدير للأدوية للإنتاج المحلي بشكل كامل في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار المساهمة في رفع المحتوى المحلي في المملكة، وتوطين الصناعات الدوائية الأساسية وتعزيز التنوع الاقتصادي، بما يجعل المملكة في مراتب متقدمة في مجالات علوم الحياة، خاصة أن مرض السكري.

مصنع الإنسولين الجديد بشركة سدير الدوائية.. الأول من نوعه في المملكة.#المشروع | #قناة_السعودية pic.twitter.com/1Bx55HhdwN — قناة السعودية (@saudiatv) December 26, 2023

مرض السكري في السعودية

في سبتمبر 2022، كشف رئيس منظمة التيقظ الدوائي في الشرق الأوسط وعضو لجنة الأخطاء الدوائية في منظمة الصحة العالمية الدكتور ثامر الشمري، في تصريحات صحفية، أن نسب الإصابة بالسكري ارتفعت في السعودية خلال السنوات الأخيرة، مرجعًا الأسباب إلى سوء التغذية، وعدم ممارسة التمارين الرياضية وانتشار محلات الوجبات السريعة، التي أسهمت بدورها في انتشار السمنة المفرطة بين أفراد المجتمع، حتى وصلت إلى معدلات لافتة، قدرها بعدد مصابين يبلغ 3.7 مليون مريض.