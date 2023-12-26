الشوط الأول.. النصر يقلب الطاولة على الاتحاد بهدفين لهدف في دوري روشن

انتهى الشوط الأول لمباراة الاتحاد أمام النصر والمقامة حاليا ضمن منافسات دوري روشن بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

وتقدم عبدالرزاق حمدالله للاتحاد في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل رونالدو للنصر من ضربة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 38

ونجح النصر في استغلال الفرص التي أتيحت له وقلب الطاولة على الاتحاد والذي لم يستفد من تقدمه ووضح عليه الارتباك.

ويضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مروان الصحفي، حسن كادش، فابينيو، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نغولو كانتي، فيصل الغامدي، إيغور كورنادو.

خط الهجوم: رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

ويضم تشكيل النصر:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، لابورت، علي لاجامي، أليكس تيليس.

خط الوسط: بروزوفيتش، فوفانا، أوتافيو.

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، كريستيانو رونالدو.