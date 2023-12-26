بغرامات تصل إلى 200 ألف ريال.. “الأمن البيئي” تُشهّر بـ 3 مواطنين ارتكبوا الصيد الجائر بعسير

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على ثلاثة مواطنين، ارتكبوا مخالفة الصيد في وادي التيّه بمحافظة محايل عسير، شهرت بهم، بنشر أسمائهم: فيحان حمود السبيعي - مقعد عبدالله السبيعي - رائد ماضي السبيعي.

وقد ضبطت القوات بحوزة المواطنين الثلاثة خمسة طيور من نوع الحجل العربي وبندقيتين ناريتين وبندقية رش (شوزن) وبندقية غازية و(233) ذخيرة وثلاثة مناظير، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

القبض على (3) مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد بمنطقة عسير.#الأمن_البيئي pic.twitter.com/2dTQm81kpS — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) December 26, 2023

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي، في بيان رسمي، على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية ومنها لائحة صيد الكائنات الفطرية البرية، مشيرة إلى عقوبة صيد طائر الحجل العربي (10,000) ﷼، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن (100,000) ﷼، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد (80,000) ﷼، والصيد دون تصريح (10,000) ﷼.

وأهابت بالمواطنين ضرورة الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.