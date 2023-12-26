النصر يبدع ويمتع بخماسية أمام الاتحاد في دوري روشن

تغلب فريق النصر على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن.

وسجل خماسية النصر كل من هدفين لرونالدو وماني وهدف لتاليسكا في الوقت الذي جاء هدفي الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمدالله.

وتعرض فابينيو لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وقدم النصر مستوى مميز في لقاء اليوم وتفوق على الاتحاد بشكل كامل.

رفع فريق النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحل فريق اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ولعبت خبرات النصر وبالتحديد رونالدو وماني دور كبير في مواجهة اليوم وحسم اللقاء لصالح العالمي في الوقت الذي لم يظهر الاتحاد بالشكل المطلوب وجاء الطرد لفابينيو ليزيد المتاعب على العميد في الشوط الثاني.