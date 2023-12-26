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قصة نجاح بدأت في 2014.. مشروع “سدير” لتوطين أدوية الأورام وأمراض الدم

26 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
سدير فارما للأدوية
سدير فارما للأدوية

في حلقة جديدة من برنامج "المشروع" الوثائقي على قناة "السعودية"، ألقى مقدم البرنامج عبد الله الأسمري، الضوء على مشروع أدوية مرضى الأورام وأمراض الدم، أحد أهم مشروعات شركة سدير، ضمن خطط المملكة لتوطين أحدث الحلول الدوائية والطبية في البلاد.

تم الإعلان عن تأسيس هذا المشروع في العام 2014، وفي العام 2021 أبرمت "سدير فارما" اتفاقية شراكة مع "بي جي آي" الصينية، بهدف الاستثمار في مجال تشخيص مرضى السرطان وأمراض الدم، وتوطين صناعتها في المملكة.

وقد شملت هذه الاتفاقية عدة اختبارات تشخيصية أخرى لخدمة فئة واسعة من المستفيدين، إلى جانب تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

تم الإعلان عن تأسيس هذا المشروع في العام 2014
تم الإعلان عن تأسيس هذا المشروع في العام 2014

وتستهدف "سدير" بمشروعاتها تحقيق أعلى معايير الرعاية الصحية الشاملة لعلاج مرضى السرطان وأمراض الدم في منصة واحدة، ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تركز على زيادة توطين المنتجات الصحية وتوفير فرص العمل للشباب السعودي.

كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز إمدادات أدوات التشخيص والكواشف، مما يُسهم في تسريع تشخيص المرضى وتحسين اختيار العلاج المناسب.