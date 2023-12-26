الفيحاء يكثف تحضيراته استعدادًا لمواجهة الهلال

كثف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء السيد فوك رازوفيتش التطبيقات الفنية والتكتيكية وذلك خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق عصر اليوم الثلاثاء على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الفيحاء لمواجهة نظيره الهلال ضمن الجولة التاسعة عشر من دوري روشن السعودي، والتي ستقام يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز.

تضمنت تدريبات الفيحاء تمارين لياقية وتكنيكية، تبعها تطبيقات فنية اشتملت على خلق المساحات وتقارب الخطوط والتحولات الهجومية والدفاعية، تبعها محطات تكتيكية على بناء الهجمات، واختتم المران بمناورة تكتيكية على ثلثي الملعب.