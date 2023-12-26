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178 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للسعودية خلال أكتوبر
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إنفوجرافيك
178 مليار ريال حجم التجارة الخارجية للسعودية خلال أكتوبر
26 ديسمبر 2023
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هيئة الإحصاء تعلن أن حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أكتوبر بلغ 178 مليار ريال.
صحيفة الوئام الالكترونية
رأي الوئام
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