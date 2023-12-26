متحدث ⁧‫هيئة النقل‬⁩: 5 آلاف ريال غرامة طلب مندوب التوصيل الموقع من العميل

أكد صالح الزويد، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، على استخدام العنوان الوطني في كل التعاملات اليومية لحياة أسهل وأسرع.

وقال الزويد خلال استضافته لقناة "السعودية": "بالنسبة للائحة التنفيذية للنظام، حدثت مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني".

وأضاف: "عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني تصل إلى 5000 ريال في حال امتنع السائق أو الشركة عن استخدام العنوان الوطني، وطلب الموقع من العميل".

وتابع: "اليوم انت كمستفيد تستطيع استخدام العنوان الوطني والسائق يلتزم بهذا النظام".

وواصل: "في عملية الشكاوى، تستطيع رفع شكوى للشركة، والأخيرة ملزمة بالرد على شكواك في مدة لا تتجاوز 7 أيام عمل، إذا لم تتجاوب تستطيع التصعيد وتقديم شكوى للهيئة العام للنقل".

وأكمل: "الأمر مسألة وعي، عندما يستخدم المستفيد النهائي العنوان الوطني والسائقين يعرفون استخدامه بذلك يساهمون بتسريع عملية الشحنات".

وأتم: "نلتمس الفترة الحالية تفاعل كبير من الشركات، ومستعدة لتقديم أي شيء يساعد في تسهيل وصول المنتج للمستفيد، ونحن كهيئة نقل نقف في الوسط ما بين تطلعات العميل النهائي وبين التحديات التي تواجهها الشركات الخاصة".