ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتًا بالفوز على بيرنلي

تصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل مؤقت بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على بيرنلي.

وعاد ليفربول إلى سكة الانتصارات بتجاوزه مضيفه بيرنلي 2-0 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الأوروجوياني نونيز التسجيل مبكرًا للضيوف بعد كرة من الهولندي خاكبو في الدقيقة السادسة ليبصم على أول هدف له في المسابقة منذ قرابة شهرين.

وأضاع ليفربول عدة فرصة متاحة للتسجيل في الدقائق التي تلت الهدف لينتهي الشوط الأول على وقع تقدمه بهدف دون رد.

واستمرت سيطرة ليفربول في الشوط الثاني لكن التهديد أتى من بيرنلي الذي فشل في تعديل النتيجة ليأتي العقاب من البرتغالي غوتا بعدما وقّع على هدف تأمين الانتصار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.

وهذا أول انتصار لليفربول في المسابقة بعد تعادلين تواليًا ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن آرسنال مع مباراة أقل للأخير.

وواصل ليفربول أفضليته على بيرنلي محققاً عليه الفوز الرابع توالياً في سجل مواجهات الفريقين ليتوقف رصيد الخاسر عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.