40 مركزًا لخدمة 53 ألفًا.. تحديات في مسار تأهيل أطفال التوحد

"في البداية تم تشخيص عبد الله في عمر 3 سنوات، بدأنا معه جلسات مع أخصائين النطق والتخاطب، وتم قبوله في المركز في الفصول النهارية.. بعد عودتنا من المركز كنا نخضعه لجلسات النطق والتخاطب مع الأخصائية ثم نبدأ معه في البيت تمارينًا بسيطة على حسب الخبرة البسيطة التي كانت لدينا في ذلك الوقت".

هكذا هي الرحلة اليومية لأسر أطفال طيف التوحد، المقدرة أعدادهم في المملكة بـ 53.282 طفلًا، وفق نتائج مسح ذوي الإعاقة للهيئة العامة للإحصاء لعام 2017، والذين يطالبون بزيادة عدد المراكز المتخصصة في تأهيل أطفالهم.

كم عدد مراكز تأهيل أطفال التوحد في المملكة؟

يؤكد هذا الانخفاض في عدد مراكز التأهيل، مدير المركز الوطني لاضطرابات النمو أحمد أبو عباة، الذي يضيف في مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية" الثلاثاء، أن عددها لا يتجاوز أكثر من 40 مركزًا فقط لتشخيص مصابي التوحد، الذين يتكلف تأهيل المصاب الواحد منهم 150 ألف ريال سنويًا.

#نشرة_الرابعة | مدير المركز الوطني لاضطرابات النمو د.أحمد أبو عباة: هناك أقل من 40 مركزا لتشخيص مصابي التوحد وتكلفة علاج تأهيل المصاب الواحد تصل إلى 150 ألف ريال سنويا pic.twitter.com/60yTlhL9Er — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 26, 2023

المسح الوطني لاضطراب طيف التوحد

لكنه يشير أيضًا إلى جهود المملكة لحل الأزمة، وعلى رأسها السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، والتي فُعلت في العام 2021، لتنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة، بالتنسيق مع القطاعات الصحية والجهات ذوات العلاقة.

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وتٌلزم هذه السياسة القطاعات الصحية التي تقدم خدمات رعاية صحية أولية أو طب أسرة ومجتمع في المملكة بإجراءات منظمة لاكتشاف اضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في مرحلة مبكرة، وإحالتها إلى العيادات المتخصصة لتأكيد التشخيص وتقديم الدعم الطبي، حيث يتم تسجيل جميع الحالات المشخصة بطيف التوحد في السجل الوطني لاضطرابات طيف التوحد التابع للمجلس الصحي السعودي، وذلك حسب التدرج في تطبيق هذه السياسة الوطنية.

#نشرة_الرابعة | مدير المركز الوطني لاضطرابات النمو د.أحمد أبو عباة: نركز على ضرورة الفحص المبكر لـ #التوحد في مراكز الصحة الأولية لكافة الأطفال بين عمر 16 - 30 شهرا pic.twitter.com/61XoPEnhSG — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 26, 2023

ويلفت الدكتور أبوعباة إلى أن من مخرجات السياسة التي يعمل عليها المجلس الصحي السعودي؛ إجراء خدمات الكشف المبكر (screening) لاضطراب طيف التوحد عند عمر 16 - 30 شهرًا؛ باستخدام Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised: M-CHAT- R، وكذلك إجراء التقييم الإكلينيكي المكثف والشامل حسب الدليل الوطني للإجراءات الإكلينيكية لتشخيص اضطراب طيف التوحد.