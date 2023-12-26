ناقد رياضي: قمة ⁧‫الاتحاد‬⁩ والنصر‬⁩ كانت “مشحونة”.. و”حمدالله‬⁩” حاول رد اعتباره

قال الناقد الرياضي فيصل الشوشان، إن مباراة النصر والاتحاد في دوري روشن السعودي، والتي حسمها "العالمي" لصالحه بنتيجة 5-2، أظهرت وجود حالة من "الشحن" الإعلامي والإداري عند لاعبي الفريقين.

وقال الشوشان خلال استضافته على قناة "الرياضية" السعودية: "الوضع الفني للفريقين كان يرجح كفة النصر، وظروف الاتحاد ليست سهلة أبدًا".

وأضاف: "بالنسبة للعنصر الأجنبي، كريم بنزيما لم يقدم أي شيء لفريق الاتحاد، هناك نوع من المجاملة الفنية لبنزيما من قبل الجهاز الفني، وعلى إدارة الاتحاد أن تعيد النظر في ذلك الأمر".

وتابع: "ليس معقولًا جولة تلو الأخرى واللاعب دون المستوى، المفترض أن يضيف للفريق مثل كريستيانو رونالدو في النصر".

وأردف: "في المقابل خط دفاع نادي النصر يعاني من مشاكل، في ظرف ثواني اخترق حمدالله وسجل ودفاع النظر يشاهد فقط، ولكن هناك تفوق في العنصر الأجنبي مقارنة بالاتحاد".

وأكمل: "النصر فك عقدة الاتحاد وهذا أمر هام جدًا بعد سلسة انتصارات اتحادية، وواضح أن لديه طموح في الدوري بعدما قلص الفارق مع الهلال".

وواصل: "أعتقد أن الشكل الفني لمباريات الدوري المقبلة ستكون مختلفة تمامًا، وانتصار النصر يعطي الجماهير ثقة بأن فريقهم قادر على الاستمرار في المنافسة".

واستطرد: "البطاقات الملونة في اللقاء كانت مرتفعة جدًا، وهذا يدل على أن اللاعبين مشحونين قبل المباراة، سواء شحن إعلامي أو إداري، وأتمنى أن يهدأ مستوى الخشونة بين اللاعبين في المباريات المقبلة".

واختتم: "فرحة حمدالله بعد تسجيل الهدف تدل على حجم الضغوط على اللاعب قبل المباراة، وكان يحاول رد اعتباره".