دراسة: 6 فوائد لتناول السبانخ في الشتاء

تُعتبر السبانخ من فصيلة الخضروات الورقية الخضراء الغنية بالعناصر الغذائية، بدءًا من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، وصولاً إلى الألياف، وتُقدم جميع هذه العناصر العديد من الفوائد الصحية، خاصةً خلال فصل الشتاء.

تأتي أهمية تناول السبانخ في الشتاء في خمس فوائد أساسية، وفقًا لما نشره موقع Health Shots:

حماية القلب:

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يعتبر رائعًا للأشخاص الراغبين في التحكم في ضغط الدم ويساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقاية من السرطان:

تتميز السبانخ بوجود مكونين، هما MGDG وSQDG، اللذين يثبت أنهما يبطئان نمو الأورام السرطانية ويقللان من حجم الورم.

تعزيز صحة العين:

بفضل احتوائها على اللوتين والزياكسانثين، يمكن لتناول السبانخ حماية العينين من الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس وتقليل خطر الأمراض المتعلقة بالعينين.

تقليل الإجهاد التأكسدي:

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي، الذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت إلى تسريع عملية الشيخوخة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان والسكري.

فائدة لصحة العظام:

يمكن لتناول السبانخ، الغنية بفيتامين K والكالسيوم، دعم صحة العظام وتقليل خطر الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.

إنقاص الوزن:

يُسهم تناول السبانخ في تقليل الوزن تدريجيًا، حيث تمنح الجسم شعورًا بالشبع بفضل احتوائها الكبير على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.