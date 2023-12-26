متفوقًا على كين ومبابي.. كريستيانو رونالدو “هداف العالم” في 2023

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارة هدافين العالم في عام 2023، بثنائيته في شباك الاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وسجل رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد مساء الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة 17 لمسابقة دوري روشن السعودي.

وانفرد رونالدو بصدارة هدافي العالم برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وسجل كلا من كين ومبابي 52 هدفًا في عام 2023، ليتفوقا بهدفين عن المهاجم النرويجي الكبير إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وغاب هالاند عن الملاعب في الأيام الماضية بسبب إصابة حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية، التي توج السيتي بلقبها يوم الجمعة.

الجدير بالذكر أن رونالدو رفع رصيده من الأهداف إلى 19 في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، متفوقًا على الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق هدفين.