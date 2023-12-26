مسؤول إسرائيلي يوضح أوجه الاتفاق والاختلاف بين واشنطن وتل أبيب حول حرب غزة

أكد مسؤول إسرائيلي بارز في تصريحات لشبكة CNN أنه، على الرغم من وجود خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، فإن كلتا الدولتين تتطلعان إلى رؤية نهاية لحركة حماس.

وأشار مارك ريجيف، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أنه يمكن أن تجرى مناقشات مختلفة حول القضايا التكتيكية، معربًا عن الاستماع الجاد إلى ما تقوله واشنطن، مع التأكيد على أن إسرائيل تتطلع لرؤية حماس مهزومة. وأكد أن الجهود التي تقوم بها إسرائيل في شمال غزة ستؤدي في النهاية إلى النجاح، مشيرًا إلى أن إعادة الإعمار في القطاع لن تكتمل إلا بعد القضاء على حماس.

ومن المتوقع أن يجتمع رون ديرمر، المقرب من رئيس الوزراء نتنياهو، مع مسؤولين من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لبحث المرحلة التالية من الأوضاع في غزة. يأتي هذا في ظل تطلع الولايات المتحدة إلى تحقيق تقدم في إبعاد إسرائيل عن النزاع الدائر في غزة منذ ثلاثة أشهر.