خبير تحكيمي: الحكم حرم الاتحاد من ركلة جزاء صحيحة أمام النصر

قال الخبير التحكيمي، جمال الغندور، إن حكم مباراة الاتحاد والنصر حرم "العميد" من ركلة جزاء صحيحة.

وأوضح الغندور خلال استضافته على قناة "الإخبارية"، أن هناك ركلة جزاء لم تحتسب لصالح نادي الاتحاد، مشددًا على عدم وجود تحايل من قبل اللاعب الاتحادي.

وفاز النصر على مضيفة الاتحاد بنتيجة 5-2 في المباراة المؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن السعودي.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.

في سياق أخر، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين للنصر من ركلتي جزاء أمام الاتحاد، لينفرد بصدارة هدافي العالم برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي.

وسجل كلا من كين ومبابي 52 هدفًا في عام 2023، ليتفوقا بهدفين عن المهاجم النرويجي الكبير إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورفع رونالدو رصيده إلى 19 هدف في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي، متفوقًا على الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق هدفين.