تعليم المدينة المنورة: تحويل الدراسة لمنصة “مدرستي” اليوم

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، في مدارس محافظات المدينة المنورة وبدر ووادي الفرع والحناكية وخيبر، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة، في تغريدة عبر حسابها على موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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وكان المركز الوطني للأرصاد، نبه اليوم الأربعاء من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وينبع والحناكية وبدر ومركز الرايس.