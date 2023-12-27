“البابطين للطاقة” تبدأ إجراءات نقل أحد مصانعها إلى شركة تابعة لها

أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات، اليوم الأربعاء، عن موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه أمس على البدء بالإجراءات اللازمة لنقل أصول وخصوم وتبعية مصنع البابطين للإنارة ولوحات التوزيع فرع من شركة البابطين للطاقة والاتصالات إلى شركة الإنارة المتكاملة إحدى الشركات التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%.

وقالت "البابطين للطاقة والاتصالات" في بيان عبر "تداول السعودية" إن مصنع البابطين للإنارة ولوحات التوزيع سيكون تابعًا إداريًا وماليًا لشركة الإنارة المتكاملة نسبة 100%.

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وأوضحت في بيانها، أن ذلك يأتي لتعظيم الإستفادة من مصنع البابطين الإنارة ولوحات التوزيع لتشابه النشاط وتوسيع نشاط شركة الإنارة المتكاملة.

وأشارت إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك مع الجهات ذات العلاقة ولا يوجد أثر مالي جوهري وسيتم الإعلان عن التطورات بخصوص هذا الإجراء في حينه.