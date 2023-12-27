“شور” توقع اتفاقية بقيمة 100 مليون ريال مع وزارة الاستثمار

أعلنت شركة شور العالمية للتقنية، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية إطارية مفتوحة لتطوير خدمات وتطبيقات أنظمة الاستثمار التقنية بما يشمل صيانة الأنظمة الحالية وتوفير خبرات استشارية لبناء أنظمة جديدة مع وزارة الاستثمار.

وأوضحت "شور" في بيان لها عبر "تداول السعودية" أن ترسية المشروع تمت في 4 ديسمبر الجاري، وتم توقيع العقد أمس الثلاثاء، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد 100 مليون ريال، ومدته 4 سنوات.

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ويشمل العقد تطوير خدمات أنظمة الاستثمار التقنية في وزارة الاستثمار بما يشمل تحديث الأنظمة الحالية إلى آخر الإصدارات وتطبيق الأنظمة التقنية اللازمة، بالإضافة إلى صيانة الأنظمة الحالية وتحديثها إلى آخر الإصدارات والحرص على استمرارية الأعمال في الأنظمة التقنية اللازمة، لتفعيل النموذج التشغيلي للوزارة الذي يصب في استراتيجية الوزارة المؤسسية المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تخدم جميع المبادرات والجهات ذات العلاقة بالاستثمار والمستثمر من خلال خدمات إدارة وصيانة وتشغيل التطبيقات ذات العلاقة برحلة الاستثمار ورحلة المستثمر.