الزعاق: علماء العالم الإسلامي هم أول من استغل مواقع الشمس لتحديد القبلة

أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق، إن أول من استغل مواقع الشمس لتحديد القبلة هم علماء العالم الإسلامي.

وقال الزعاق في برنامج "تقويم" المذاع على قناة "العربية"، إن علاقة المسلمين بالشمس والقمر والنجوم علاقة استدلالية، موضحًا أنه عن طريق النجوم تحدد القبلة وعن طريق القمر تحدد الشهور وعن طريق الشمس تحدد مواقيت الصلاة.

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وأشار إلى أن مكان وزمان شروق وغروب الشمس يختلف بشكل يومي، موضحًا أنه في بعض الأحيان يكون غروب الشمس يقطع الخط الواصل بين المكان والكعبة، فيكون اتجاه الشمس هو القبلة.

وبين خبير الأرصاد، أن غروب الشمس يوم 15 ديسمبر يكون باتجاه القبلة على الرياض، فيما يكون باتجاه القبلة على المنامة يوم 13 ديسمبر، وفي 12 أكتوبر تغرب الشمس باتجاه القبلة على مسقط، ويوم 5 فبراير يكون باتجاه القبلة على الدوحة، وفي 24 فبراير تغرب الشمس باتجاه القبلة على أبو ظبي.

وأشار إلى أن يومي 27 مايو و16 يوليو، تكون الشمس باتجاه القبلة على مستوى العالم وقت أذان الظهر على الحرم.