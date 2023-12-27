موقف محمد صلاح من الانتقال إلى الاتفاق

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، إمكانية انتقال المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول، إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم، وارتبط اسم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي بإمكانية الانتقال إلى الاتحاد، الذي قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني

وقال فابرزيو رومانو صحفى سكاي سبورتس وخبير الانتقالات في تصريحات لشبكة "Caught Offside" البريطانية اليوم، الأربعاء،: "ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالًا للصفقات الجديدة في يناير".

وأضاف رومانو: "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق بعض الصفقات الجديدة ولكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".

وواصل خبير الانتقالات : "لا أعلم الأسماء المحددة المطلوبة، لكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحمًا بالنسبة للاتفاق وجيرارد".

وزاد في حديثه عن محمد صلاح: "الوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في يناير".