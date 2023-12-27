نجم الهلال يبدأ أولى خطوات العودة للملاعب

يستهل محمد العويس حارس مرمى فريق الهلال، فترة التأهيل في عيادة النادي، الأسبوع المقبل.

وسيتم التأهيل تحت إشراف طبيب النادي بعد خضوع الحارس الدولي لعملية جراحية بالظهر في باريس الخميس الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن العويس، كان من المقرَّر أن يبدأ تأهيله في العاصمة الفرنسية عقب العملية الجراحية، لكنَّ الجهاز الطبي في الفريق العاصمي فضَّل عودته إلى الرياض، وبدء التأهيل في عيادة النادي.

وكان العويس عانى من إصابة في الظهر بعد انطلاق الموسم الجاري، تسبَّبت في ابتعاده عن كثير من مباريات الهلال في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.