الأهلي يستعيد نجمه بعد غياب أمام الأخدود

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب أحد نجوم فريق الأهلي من العودة للملاعب.

وأكدت التقارير أن بسام الحريجي خضع لعدة فحوصات أمس أكدت اقترابه من العودة إلى صفوف الأهلي.

وأشارت إلى أن الحريجي سوف يغيب عن الفريق لفترة لن تتجاوز العشرة أيام يمكنه بعدها المشاركة مع الأهلي في المواجهات القادمة حيث كشفت الفحوصات أنه يعاني حاليًا من كدمة وشرخ بسيط في فقرات الظهر.

وأضافت أن الحريجي لن يشارك في المباراة التي سيخوضها الأهلي ضد الخليج بعد غدًا في إطار مباريات الجولة الـ 19 من بطولة دوري روشن.

وأكدت الصحيفة أن الحريجي سيكون جاهزًا للمشاركة مع الأهلي في المباراة التي سيخوضها ضد الأخدود في الجولة الـ 20 من بطولة دوري روشن .