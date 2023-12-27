“ساما” يطرح مشروع تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات الخاضعة لرقابته

طرح البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الأربعاء، منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" لطلب مرئيات المهتمين والمختصين حياله.

وقال البنك المركزي في بيان له اليوم، إن المشروع يأتي لمواكبة ما ورد ضمن نظام الشركات ولوائحه التنفيذية من تغيّرات تتقاطع مع المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي، وأخذًا بالاعتبار طبيعة القطاع المالي، والممارسات والمعايير الدولية.

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ومن المقرر استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "تعديل المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي" خلال 15 يومًا لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المبادئ.

ويمكن الاطّلاع على المشروع من خلال زيارة منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية.