أسعار النفط تحافظ على مكاسبها مع استمرار التوترات بالبحر الأحمر

حافظت أسعار النفط على أكبر مكاسبها في أكثر من أسبوع، وذلك مع استمرار التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والهجمات الحوثية على السفن في باب المندب.

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واستقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد مكاسب قوية حققتها أمس الثلاثاء في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى للمرور من المنطقة رغم استمرار الهجمات والتوتر الأوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2% إلى 81.22 دولار للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.1% إلى 75.49 دولار للبرميل.

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