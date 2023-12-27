لبنان: 3 قتلى جراء غارة إسرائيلية جنوبي البلاد

قتل 3 أشخاص على الأقل جرء غارة إسرائيلية اليوم الأربعاء، على مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله.

أعلن الدفاع المدني اللبناني، عن سقوط 3 قتلى من أهالي مدينة بنت جبيل، بعد غارة إسرائيلية نفذت في الساعات الأولى صباح الأربعاء، استهدفت منزلاً ودمرته.

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وقالت الوكالة الوطنية للإعلامن إن فرق الإسعاف من الدفاع المدني وكشافة الرسالة الإسلامية والهيئة الصحية الإسلامية والصليب الأحمر هرعت إلى المكان وعملت على البحث تحت الركام حتى تمكنت من انتشال جثامين شابين وزوجة بالإضافة إلى جريح.