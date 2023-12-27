إعلامي للاعب الاتحاد: فريقكم مهزوم بخماسية ولك نفس تتصور مع الخصم

انتقد الإعلامي تركي العجمة، كورنادو لاعب فريق الاتحاد بسبب ما بدر منه عقب مباراة النصر بالأمس ضمن منافسات دوري روشن.

وانتشر فيديو للاعب الاتحاد وهو ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر بعد نهاية اللقاء للتصوير معه.

وقال العجمة في تصريحات تلفزيونية :"فريقكم مهزوم بال5 ولك نفس تتصور مع الخصم".

وتابع :" لك نفس تنتظر وتصور ومع مين مع لاعب الخصم بعد الهزيمة مباشرة !!..لو يدرون ان وراهم محاسبة ما عملوا كذا".

وتغلب فريق النصر على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري روشن.

وسجل خماسية النصر كل من هدفين لرونالدو وماني وهدف لتاليسكا في الوقت الذي جاء هدفي الاتحاد عن طريق عبد الرزاق حمدالله.

وتعرض فابينيو لاعب الاتحاد للطرد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء.

وقدم النصر مستوى مميز في لقاء اليوم وتفوق على الاتحاد بشكل كامل.

رفع فريق النصر رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يحل فريق اتحاد جدة في المركز السادس برصيد 28 نقطة.