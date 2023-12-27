المغضوب عليه.. أسباب تعجل برحيل كورنادو عن الاتحاد

ارتفعت حدة الانتقادات ضد كورنادو لاعب فريق الاتحاد بسبب ما بدر منه عقب مباراة النصر بالأمس والتي تفوق فيها الأخير بخمسة أهداف مقابل هدفين في دوري روشن.

وانتظر كورنادو أمام غرفة خلع ملابس لاعبي النصر لخروج رونالدو والتصوير معه في لقطة أثارت غضب الجمهور الاتحادي بشكل كبير.

رحيل كورنادو بات قريب عن صفوف الاتحاد في ظل تراجع مستواه من الأساس عما كان عليه بجانب سوء النتائج للعميد في الموسم الجاري، كما ترغب الإدارة في الإحلال والتجديد بشكل كامل على مستوى اللاعبين الأجانب.

وقال الإعلامي تركي العجمة موجها حديثه لكورنادو :"فريقكم مهزوم بال5 ولك نفس تنتظر وتصور

ومع مين مع لاعب الخصم بعد الهزيمة مباشرة !!

لو يدرون ان وراهم محاسبة ما عملوا كذا".

وعلق عماد السالمي على مستوى كورنادو بالأمس :"جميع قرارت كورنادو امام النصر كانت خاطئة، كان لاعب بارد ويغلط بمناطق حساسة".

في الوقت الذي ظهرت حملات للمطالبة برحيل كورنادو عن صفوف العميد ومطالبة الإدارة بإعارته أو بيعه بشكل نهائي في يناير.

وظهرت حملات الغضب على الجماهير بصورة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضد كورنادو والذي التزم الصمت بشكل كامل ولم يكتب أي تغريدة.