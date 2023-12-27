كريم بنزيما يُعطل حسابه على إنستجرام بعد خماسية النصر

اضطر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق الاتحاد، بتعطيل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد الهزيمة القاسية أمام النصر في الكلاسيكو، ليلة أمس، الثلاثاء.

وخسر الاتحاد أمام النصر بنتيجة 5-2، في مباراة الكلاسيكو، التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة 17 لدوري روشن.

وتلقى بنزيما انتقادات شديدة، بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب مع الاتحاد أمام النصر، الأمر الذي دفعه لتعطيل حسابه على إنستجرام، وفقا للتقارير السعودية.

وتراجع مستوى النجم الفرنسي بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة وعدم مساعدة العميد في كأس العالم للأندية على الوصول للأدوار النهائية والنتائج السلبية في الدوري.